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    • 30.10.2020 17:35
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    Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu in yaşandığı 'e hareket etti

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'taki programını yarıda keserek bölgesi 'e hareket etti.

    AA
    İzmir'de deprem! Bakan bölgeye gidiyor

    Bakan Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, valilik tarafından bir otelde düzenlenen "Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı" programına katılımını iptal etti.

    Kısa bir açıklamada bulunan Karaismailoğlu, bölgesine hareket edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Malumunuz İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi, biz onun için şimdi İzmir'e geçeceğiz buradan. Oradaki arkadaşlarımız bütün birimlerimizle beraber teyakkuzdalar, tamamen arazideler, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Biz de arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için oraya geçeceğiz şimdi. İnşallah onun da üstesinde gelip atlatacağız. Hep beraber daha güzel, aydınlık günlere, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olmak için bizim hedefimiz ulaştırma ve altyapıda dünyanın en üst noktalarına çıkmak."

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    Haberler Güncel Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu depremin yaşandığı İzmir'e hareket etti