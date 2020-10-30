İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşlar için İzmir'de hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

5 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ YOK

Konuyla ilgili Meteoroloji'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre İzmir'de önümüzdeki 5 günde yağış beklenmediği belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ DE AÇIKLADI

Bugün memleketimizde birçok ilde kuvvetli yağış var. Beş gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor.

Dışarda kalmak isteyen vatandaşlarımıza da bu bir artı olacaktır. Bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 arasında, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık da 19 ila 22 derece arasında.

Tabi hem basın mensuplarımızdan, hem İzmirli hemşerilerimizden hasarlı bölgelerde gürültü yapılmaması, ses çıkarılmaması, yakınları olmayanın buralara girmemesi; bu konuda gerekli tedbirler alındı.