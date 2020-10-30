Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2020 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2020 23:29
    ABONE OL

    Genel Müdürlüğü duyurdu! bölgesi 'de önümüzdeki 5 gün yağış beklenmiyor

    'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki in ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşlar için İzmir'de nun nasıl olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili 'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre İzmir'de önümüzdeki 5 günde yağış beklenmediği belirtildi.

    Meteoroloji'den İzmir için yağış açıklaması!

    'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki in ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşlar için İzmir'de nun nasıl olacağı merak konusu oldu.

    5 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ YOK
    Konuyla ilgili 'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre İzmir'de önümüzdeki 5 günde yağış beklenmediği belirtildi.

    BAKAN PAKDEMİRLİ DE AÇIKLADI
    Bugün memleketimizde birçok ilde kuvvetli yağış var. Beş gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor.
    Dışarda kalmak isteyen vatandaşlarımıza da bu bir artı olacaktır. Bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 arasında, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık da 19 ila 22 derece arasında.

    Tabi hem basın mensuplarımızdan, hem İzmirli hemşerilerimizden hasarlı bölgelerde gürültü yapılmaması, ses çıkarılmaması, yakınları olmayanın buralara girmemesi; bu konuda gerekli tedbirler alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Deprem bölgesi İzmir'de önümüzdeki 5 gün yağış beklenmiyor