İzmir depremine ve önümüzdeki sürece dair çarpıcı son dakika haberini A Haber'e konuk olan Jeofizikçi Prof. Dr. Tolga Bekler verdi. İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırlarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Bekler depremin şiddetini de 6.8 olarak ölçtüklerini belirtti. Bekler merkes üssünde bile can kaybına neden olmayan fakat henüz ilk saatler olmasına rağmen 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin geldiği depremle ilgili olarak neden Bornova ve Bayraklı'da yıkımların olduğunu açıklayan Bekler verdiği son dakika bilgileri ile yapısı buralarla aynı olan illeri ve diğer noktaları da açıkladı.
İşte Prof. Dr. Tolga Bekler'in çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar;
"İZMİR DEPREMİNİ BİZ 6.8 OLARAK ÖLÇTÜK"
Başta İzmir ve çevresi başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Umuyorum can kaybımız fazla olmaz. Evet bugün Türkiye saati ile 14.51'de 6.8 büyüklüğündeki bir deprem yaşadık. Bu büyüklük Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde hala faaliyet gösteren AFAD tarafından desteklenen bir projenin ürünleri ile değerlendirildi.
SİSAM VE KUŞADASI BATISINDA KRİTİK NOKTADA
Netice itibariyle sığ bir deprem ve Sisam adasıyla Kuşadası'nın batısındaki alanda gerçekleşen bir deprem. Muhtemelen sisam fayı ile Karaburun arasında bir faydalanmanın oluşturduğu bir deprem gibi görünüyor.
SON 4-5 YILDA CİDDİ HAREKETLİLİK VARDI! OLMAYA DEVAM EDECEK
Fakat son 4-5 yıl içerisinde baktığımızda Ege Denizi'nde çok ciddi anlamda bir Sismik aktivitenin Afrika levhası ile Anadolu levhasının etkileşimi ile ciddi bir gerilime birikimi oluşturduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu son dakika depreminin öncesinde Akdeniz'de, Rodos'ta da ve Ege'nin farklı bölgelerinde de her ne kadar bu büyüklükte olmasa dahi orta depremler maalesef oldu ve olmaya da devam edecek.
TSUNAMİLER VE DENİZ TAŞMALARI OLACAKTIR
Tabii ki ya yakın ve sığ bir deprem olarak ADD edebileceğimiz ister istemez düşük etkili tsunamilerin oluşması beklenebilir. Su yükselmeleri de onun bir sonucu olarak yorumlanabilir.
YIKIM OLAN NOKTALARIN ZEMİNİ ALÜVYON!
Tabii bu kadar fazla yıkılan olması esasında çok da büyük bir sürpriz değil. Neredeyse şiddet olarak 7'ye yakın bir deprem ve İzmir ilimiz maalesef alüvyon diye tabir ettiğimiz gevşek bir zemin üzerinde inşa edilmiş bir şehir. Bornova öyle ve yine Bayraklı da öyle bir zeminin üzerinde.
MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALMAMIŞ VE DAYANIMI KALMAMIŞ BİNALAR İLK KURBANLAR
Dolayısıyla deprem dalgaları mühendislik hizmeti görmemiş ya da mühendislik dayanımı artık kalmamış binalar bu deprem kuvvetlerine karşı zayıf kalıyor ve istenmeyen sonuçlar mal ve can kayıpları beraberinde gelebiliyor.
ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ANADOLU'DA GÖREBİLİRİZ
Umarım çok daha fazla etkisini görmeyiz ama maalesef bu tip şehirlerde depremlerin ciddi etkilerini önümüzdeki süreçte Anadolu'nun birçok yerinde görebiliriz. Sebebi depremden ziyade maalesef yapıların Mühendislik hizmeti almamış olması ya da dayanımını kaybetmiş olması.
CANLI YAYINDA DEPREM ANI EKRANA YANSIDI
Şu an parça depremleri önümdeki ekrandan da görebiliyorsunuz sizinle röportaj yaparken bile 5 şiddetinde bir artış meydana geldi Daha önce de 4,1 4,2 4,8 gibi artçı deprem nerede yaşandı.
ARTÇILAR DEVAM EDECEK
Bunlar devam edecektir. Bolu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin otomatik deprem çözüm robotunun elde ettiği bir rakamdır.
ÇANAKKALE DE İZMİR'LE AYNI YAPIDA
Şimdi Çanakkale'nin de esasında İzmir'den çok büyük bir farkı yok Ali Gül'ün üzerinde. Yani gevşek bir zemin üzerinde. Birçok binalar İzmir kadar olmasa da endişe vermese de bu depremi hissettik. O süreci beraber burada yaşadık. Yıkım buralarda yok tabii ama önümüzdeki süreçte buranın aktivitesinin devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz ki 6'ya yakın artçılar ile beraber temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Önümüzdeki 1 hafta 10 günlük süreç içerisinde zararsız atlatmayı umuyorum Jeofizik çalışmalar da gösterecektir ki sisam fayı üzerinde oluşacak bir deprem bu fayın bu büyüklükte bir deprem üretmek için yeterli tektonik özel özellikleri de var.
MİLYONLUK DAİRELERİN SATILDIĞI REZİDANSTA BÜYÜK HASAR
Eski binaların yanı sıra depreme dayanıklı olduğu söylenerek milyonlarca liraya satılan evler, büyük hasar gördü. Deprem sonrasında binanın içine giren vatandaşlar, korkulu bir şekilde milyonluk dairelerin ne hale geldiğini saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde, bir kadının bu binada bir daha asla yaşayamayacağını söylediği duyuluyor.