MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALMAMIŞ VE DAYANIMI KALMAMIŞ BİNALAR İLK KURBANLAR

Dolayısıyla deprem dalgaları mühendislik hizmeti görmemiş ya da mühendislik dayanımı artık kalmamış binalar bu deprem kuvvetlerine karşı zayıf kalıyor ve istenmeyen sonuçlar mal ve can kayıpları beraberinde gelebiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ANADOLU'DA GÖREBİLİRİZ

Umarım çok daha fazla etkisini görmeyiz ama maalesef bu tip şehirlerde depremlerin ciddi etkilerini önümüzdeki süreçte Anadolu'nun birçok yerinde görebiliriz. Sebebi depremden ziyade maalesef yapıların Mühendislik hizmeti almamış olması ya da dayanımını kaybetmiş olması.

CANLI YAYINDA DEPREM ANI EKRANA YANSIDI

Şu an parça depremleri önümdeki ekrandan da görebiliyorsunuz sizinle röportaj yaparken bile 5 şiddetinde bir artış meydana geldi Daha önce de 4,1 4,2 4,8 gibi artçı deprem nerede yaşandı.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK

Bunlar devam edecektir. Bolu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin otomatik deprem çözüm robotunun elde ettiği bir rakamdır.

ÇANAKKALE DE İZMİR'LE AYNI YAPIDA

Şimdi Çanakkale'nin de esasında İzmir'den çok büyük bir farkı yok Ali Gül'ün üzerinde. Yani gevşek bir zemin üzerinde. Birçok binalar İzmir kadar olmasa da endişe vermese de bu depremi hissettik. O süreci beraber burada yaşadık. Yıkım buralarda yok tabii ama önümüzdeki süreçte buranın aktivitesinin devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz ki 6'ya yakın artçılar ile beraber temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.

Önümüzdeki 1 hafta 10 günlük süreç içerisinde zararsız atlatmayı umuyorum Jeofizik çalışmalar da gösterecektir ki sisam fayı üzerinde oluşacak bir deprem bu fayın bu büyüklükte bir deprem üretmek için yeterli tektonik özel özellikleri de var.

MİLYONLUK DAİRELERİN SATILDIĞI REZİDANSTA BÜYÜK HASAR

Eski binaların yanı sıra depreme dayanıklı olduğu söylenerek milyonlarca liraya satılan evler, büyük hasar gördü. Deprem sonrasında binanın içine giren vatandaşlar, korkulu bir şekilde milyonluk dairelerin ne hale geldiğini saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, bir kadının bu binada bir daha asla yaşayamayacağını söylediği duyuluyor.