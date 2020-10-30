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    • 31.10.2020 06:10
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    Son dakika: 62 yaşındaki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı

    Son dakika haberi... 62 yaşındaki , 'de 'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.

    62 yaşındaki Emine Eren kurtarıldı

    depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı.

    Bu sırada enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında depremden 14 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı. 62 yaşındaki , ekipler tarafından enkaz sağ olarak kurtarıldı.

    İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: 62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı