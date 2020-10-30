DEPREM İSTANBUL VE TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Ege Denizi'nde 6 artçı sarsıntı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.