Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Sisam Adası olarak açıklandı. Peki, Sisam Adası nerede? Depremin merkezi Sisam Adası hangi ülkeye bağlı? İşte haritadaki yeri
SİSAM ADASI NEREDE?
Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
"TÜM BAKANLIKLARIMIZ, AFAD'IMIZ İZMİR VE İLÇELERİNE YÖNLENDİRİLMİŞ DURUMDA"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak şunları söyledi: "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız."
Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz." dedi.
ULAŞIM VE İLETİŞİMDE SIKINTI YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ardından ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.
'ENERJİ BAKANLIĞI EKİPLERİ SAHAYA İNDİ'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bakanlığa bağlı ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler" dedi.
DEPREMDE BAZI BİNALAR YIKILDI
İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı.
Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.
Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.
Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.
Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.
DEPREM İSTANBUL VE TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.
Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.
Ege Denizi'nde 6 artçı sarsıntı oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.