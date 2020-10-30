Deprem anında ne yapılmalı? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir?

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak daha önce tespit edilen yoldan binayı derhal terk ederek toplanma bölgesine gidilmelidir.

Bu süreçte, oda kapılarında asılı olan veya bina amirlerinin yönlendireceği tahliye talimatını takip etmek çok önemlidir. Üniversitemizdeki toplanma bölgeleri şunlardır:

Güney Kampüs için: Orta saha

Hisar Kampüsü: Ağaç Evin arkasındaki Küçük Otopark

Kuzey Kampüs için: İlk toplanma alanı Eğitim fakültesi arkası ve Uçaksavar çim saha

Kilyos Sarıtepe Kampüsü için: Kapalı spor salonu önü

Kandilli Kampüsü için: Biyomedikal binası önü

Uçaksavar Kampüsü: Uçaksavar çim saha



DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;

Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.

Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.