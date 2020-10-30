Sincan’ın gururlu günü

ELDE EDİLEN ANA VE YAN

ÜRÜNLERİN BÜYÜK KISMI EĞİTİM

VE SOSYAL YARDIMA AYRILACAK

Proje bünyesinde kurulacak tesiste tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de geniş yer verilecek. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balık yetiştirilecek. Elde edilen ürünlerin büyük kısmı eğitim ve sosyal yardıma ayrılacak. Angora tavşanı ve tiftik keçisi gibi endemik türlerden elde edilen yün ve tiftikler, eğitim-kültür kurslarında zanaat faaliyetleri için kullanılacak. Tesis içerisinde üretimi yapılan gübreler park ve bahçeler, tarım alanları ve alabalık tesisleri için ayrılacak. Aynı zamanda dışarıya satışları yapılarak gelir elde edilerek tesis için kullanılacak. Üretilen hayvanların gıda olarak tüketilebilmesi için de Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracı olacak, ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanacak. Özellikle üniversitelerle anlaşarak, ziraat ve veterinerlik fakültesi öğrencilerine staj yapma imkanı da sunulacak. Eğitim binası bünyesinde veterinerlik hizmeti, çevre teknolojileri eğitimi, işletme kültürü, "Atıktan Sanata" isimli zanaatkârlık programı, çocuklar ve öğrenciler için düzenlenen gezilerde evcil ve çiftlik hayvanların anlatıldığı derslikler de yer alacak. Veterinerlik fakültesi öğrencileri, tesiste yarı zamanlı çalışma imkanı bulacak. Bu sayede hem eğitim desteklenecek hem de öğrencilerin bütçelerine katkı verilecek.