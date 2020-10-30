Sincan’ın gururlu günü

Sincan Belediyesi "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Sincan Belediyesi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde de ödüle layık görülmüştü. Sincan Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran "Sıfır Atık" çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekledi. Evsel atıkların kompostlama tesisi dışında başka alanlarda da kullanılmasını sağlamak amacı ile "Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe" adlı bir proje geliştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre Ve Ödül Töreni"nde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülü Emine Erdoğan Hanımefendi'nin elinden aldı.
ELDE EDİLEN ANA VE YAN
ÜRÜNLERİN BÜYÜK KISMI EĞİTİM
VE SOSYAL YARDIMA AYRILACAK
Proje bünyesinde kurulacak tesiste tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de geniş yer verilecek. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balık yetiştirilecek. Elde edilen ürünlerin büyük kısmı eğitim ve sosyal yardıma ayrılacak. Angora tavşanı ve tiftik keçisi gibi endemik türlerden elde edilen yün ve tiftikler, eğitim-kültür kurslarında zanaat faaliyetleri için kullanılacak. Tesis içerisinde üretimi yapılan gübreler park ve bahçeler, tarım alanları ve alabalık tesisleri için ayrılacak. Aynı zamanda dışarıya satışları yapılarak gelir elde edilerek tesis için kullanılacak. Üretilen hayvanların gıda olarak tüketilebilmesi için de Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracı olacak, ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlanacak. Özellikle üniversitelerle anlaşarak, ziraat ve veterinerlik fakültesi öğrencilerine staj yapma imkanı da sunulacak. Eğitim binası bünyesinde veterinerlik hizmeti, çevre teknolojileri eğitimi, işletme kültürü, "Atıktan Sanata" isimli zanaatkârlık programı, çocuklar ve öğrenciler için düzenlenen gezilerde evcil ve çiftlik hayvanların anlatıldığı derslikler de yer alacak. Veterinerlik fakültesi öğrencileri, tesiste yarı zamanlı çalışma imkanı bulacak. Bu sayede hem eğitim desteklenecek hem de öğrencilerin bütçelerine katkı verilecek.