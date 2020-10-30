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    • 31.10.2020 00:50
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    'de enkaz altında kalan ki Günay Özışık kurtarıldı

    ’de den 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen 'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. olduğu öğrenilen Günay Özışık hastaneye kaldırıldı.

    Haberler Güncel İzmir'de enkaz altında kalan 14 yaşındaki Günay Özışık kurtarıldı