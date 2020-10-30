Son dakika haberi... İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık hastaneye kaldırıldı.



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