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    • 31.10.2020 00:06
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    inin ardından enkaz altındaki çocuktan kurtarma personeline: Abi sen gitme…

    'nin gündeminde oturan inin etkileri hala sürerken bölgeden son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. 6.6 şiddetinde yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremin enkaz çalışmaları hala sürerken enkaz altında kalan bir genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu yürekleri dağladı. "Abi sen gitme" diyerek sesini duyurmaya çalışan gencin diyaloğu izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu.

    Hayrettin Şaşmaz

    inin ardından ya pek çok fotoğraf ve video yayılmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Enkaz altında kalan genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu herkesi gözyaşlarına boğdu. "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağlarken durumun vehameti de bu şekilde gözler önüne serilmeye devam ediyor.

    İZMİR'DEN YURAK BURKAN GÖRÜNTÜ!

    İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Dairesi Başkanı 'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı. Gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.

    Enkaz altındaki çocuktan kurtarma ekibine;

    Abi sen gitme

    İzmir'de enkaz altında kalan ismindeki çocukla kurtarma ekibinin diyaloğu göz yaşarttı. Üzerindeki enkaz için "abi şunu itiverin ya" diyen küçük çocuğun kendisiyle konuşan kurtarma ekibine "Abi sen gitme ya" demesi göz yaşarttı.

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    İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremden acı ve umut dolu haberler bir arada geliyor. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın enkaz altında kalan Günay ismindeki çocukla konuşması sosyal medyaya yansıdı. Ayaklarının acıdığını belirten küçük çocuk İnal'a "Abi ben çıkmak istiyorum, şunu itiverin ya" diyerek seslendi. Günay'ın İtfaiye Daire Başkanı İnal'a "Abi sen gitme" diyerek seslenmesi ise yürekleri dağladı.

    İşte enkaz altında kalan Günay ile Manisa İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın o konuşması;

    Gürhan İnal; Bizim burada olduğumuzu matkap seslerini duyuyorsun zaten

    Çocuk; Duyuyorum abi

    Gürhan İnal; Senin için çalışıyoruz bütün ekip

    Çocuk ; Tamam abi, ben çıkmak istiyorum ya

    Gürhan İnal; Tamam çıkartıcaz Günay

    Çocuk; Abi şunu itiverin ya,

    Gürhan İnal; İticez iticez merak etme. İyi şükür kafan ya da başka yerler ezilmemiş çok iyisin şu an. Bizle konuşuyorsun

    Çocuk; Konuşuyorum.

    Gürhan İnal; Seni alıcaz merak etme tamam mı Günay?

    Çocuk; Tamam abi

    Gürhan İnal; Bir şey diyor musun başka bana?

    Çocuk; Abi sen gitme

    Gürhan İnal; Tamam Günay

    Gürhan İnal; Benim adım Gürhan

    Çocuk; Abi bacaklarım acıyor benim

    Gürhan İnal; Alıcaz o ağırlığı az kaldı tamam mı?

    Çocuk; Abi delik açılmadı mı?

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