Bayraktar TB-2 ise 130 km/h'dan daha yavaş uçabiliyor. 5.5 km üzerindeki irtifalardan mühimmat atabiliyor. MAM-L'nin menzili de 8 ila 14km.

S-300'LER TB2'LERİ TAKİP EDEMİYOR

Peki, S-300'lerin olduğu sahada Bayraktar TB-2'ler nasıl vızır vızır hareket edebildi? S-300'ler 180 km/h'ın altındaki hızlarda yapılan uçuşları iç arıza gibi algılıyor ve takip edemiyor.

Bütün bunların hepsi oturulup detaylıca çalışılmış ve Rus hava savunma sistemlerinin hepsi başarıyla vurulmuş. Elektronik harbe de ihtiyaç kalmamış."Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor.