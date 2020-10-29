Grip aşısı sorgulama! E-Nabız grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Grip aşısı kimlere yapılır?

Uygulamanın aile sağlığı merkezlerine gereksiz başvuruyu ve bulaş ihtimalini artırabileceğine değinilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kovid-19 pandemisinin dünya genelinde yarattığı duyarlılık sebebiyle bu yıl influenza (grip) aşısına talebin geçmiş yıllara göre çok daha artacağı beklenmektedir. Bu yıl için aşının yeterli sayıda temininde güçlük çekilmesi beklenen bir durumdur. Dolayısıyla uygulamada da bazı kriterlerin konulacağı ve buna rağmen karışıklıkların olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle aşıya ulaşım ve aşı uygulanma algoritmasının kargaşaya ve Kovid-19 bulaşımını artıran temaslara yol açmaması, hekim-eczane ve vatandaş arasında gerginliklere mahal vermeyecek netlikte ve basitlikte olması gerekmektedir."

Derneğin 11 Eylül'de Sağlık Bakanlığına, TİTCK'ye ve SGK'ye gönderdiği çözüm önerisinde, "Risk gruplarındaki kişilerin raporlu ilaçlarda olduğu gibi reçeteye gereksinim olmadan e-Nabız'dan alınacak bir kodla aşılarını eczanelerden temin edebilmeleri, aşılarını yaptırmak için de randevuyla aile hekimlerine başvurmaları" şeklinde düzenleme yapılabileceğinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık personeline yapılacak aşıların öncelikle ve geciktirilmeden dağıtılması gerektiği vurgulandı.