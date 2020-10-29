29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla pek çok kurum kapalı olacak. Kargo şubelerine gitmek isteyen vatandaşlar da sabah saatlerinden bu yana 29 Ekim Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? Sorularının yanıtlarını ararken bir yandan da kargo şirketlerinin çalışma saatlerini arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtı…
29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan devlet daireleri, bankalar, noterler gibi pek çok yer tatilde olacaktır. Kargo şirketleri de resmi tatil olduğundan kapalı olacak ve bir sonraki gün hizmet verecektir. PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo'da işlemleri olan vatandaşlar 30 Ekim Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.
İşte resmi tatil günleri dışında kargoların çalışma saatleri;
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati: 17.30
Hafta sonu: PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermiyor.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.00
Kapanış Saati: 18.00
Hafta sonu(Cumartesi) 08.00- 14.00
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati:18.00
Hafta sonu (Cumartesi) 08.30- 15.30
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 18.00
Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-18.00
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Batı İlleri Açılış Kapanış Saati: 09.00 -18.30
Doğu İlleri Açılış Kapanış Saati: 08.30 - 18.00
Hafta sonu (Cumartesi): 08.30 - 14.00