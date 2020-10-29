29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla pek çok kurum kapalı olacak. Kargo şubelerine gitmek isteyen vatandaşlar da sabah saatlerinden bu yana 29 Ekim Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? Sorularının yanıtlarını ararken bir yandan da kargo şirketlerinin çalışma saatlerini arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtı…