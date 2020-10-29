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    • 29.10.2020 09:25
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    Yüzbinlerce kişi arama motorları üzerinden sorgulamasını yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılını kutlamak amacıyla sosyal medyadan paylaşmak üzere haberimizde derledik. Her yıl coşkuyla, etkinlikler ve törenle kutlanan tarihteki bu önemli gün bu yıl corona virüs salgınından dolayı daha çok sosyal medyadan kutlanacak. İşte

    takvim.com.tr
    29 Ekim şiirleri 2020! En güzel ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

    En güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri bugün gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 29 Ekim 1923 yılında TBMM tarafından ilan edilen Cumhuriyet rejiminin ardından her yıl kutlanan bu özel gün için uzun ve kısa şiirleri haberimizin içeriğinde derledik. İşte vatandaşların merakla araştırdığı, mesaj göndermek ve paylaşmak isteyenler için 2-3-4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri…

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

    CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Canımızdasın, Kanımızdasın.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    B. Kemal ÇAĞLAR

    29 EKİM

    Cumhuriyet Bayramı

    Geldi bize ne mutlu!

    Bayraklarla donattık,

    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde,

    Al bayrak dalgalanır.

    Onun o al rengini,

    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz ekimi

    Karşılarız neşeyle,

    Çünkü bu günde erdik

    Büyük Cumhuriyete.

    Yürüyün arkadaşlar,

    Hep ileri koşalım.

    Bugün bayramımız var.

    Gelin bayramlaşalım.

    YAŞASIN CUMHURİYET

    Coşkunuz, sevinçliyiz.
    Ayrı, gayrı değiliz,
    Bütün Türkler hep biriz,
    Yaşasın cumhuriyet.
    Dünyaya şeref saldık,
    Nice ülkeler aldık,
    Alnı lekesiz kaldık,
    Yaşasın cumhuriyet.
    Atatürk kalbimizde,
    Yürürüz her gün biz de
    Onun çizdiği izde,
    Yaşasın cumhuriyet.
    Türk, askerdir doğuştan;
    Hoşlanırız boğuştan,
    Bize anadır vatan,
    Yaşasın cumhuriyet...
    Yaşasın vatan ana,
    Bağlıyız candan ona,
    Ne mutlu Türk olana,
    Yaşasın cumhuriyet.

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Fethi BOLAYIR

    CUMHURİYET'E

    Bağımsızlık, hürriyet,

    Sendedir Cumhuriyet.

    Kutluyoruz tüm millet,

    Varol sen Cumhuriyet.

    Seninle mutlu vatan

    Uğrunda dökeriz kan,

    Armağansın Ata'dan,

    Varol sen Cumhuriyet.

    Ulusumu yücelttin,

    Uygarlığa yönelttin,

    Yurdumu cennet ettin,

    Varol sen Cumhuriyet.

    Albayrağıma sarıl,

    Aydınlat ışıl ışıl,

    Kutlasın binlerce yıl,

    Varol sen Cumhuriyet.

    CUMHURİYET BAYRAMI

    Gündüz herkes neşeli,
    Şenlik olur akşamı.
    Bayramların güzeli,
    Cumhuriyet Bayramı.

    Her bayramla bir tutmam,
    Bu bayram, büyük bayram.
    Yurtta üç gece, üç gün,
    Eğlence var, şenlik var.

    Işıklar yanar bütün
    Dalgalanır bayraklar.
    Her bayramla bir tutmam,
    Bu bayram, büyük bayram

    Necdet Rüştü EFE
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    Haberler Güncel 29 Ekim şiirleri 2020! En güzel ve anlamlı 2-3-4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!