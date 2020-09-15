Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında, HTS kayıtlarına göre gazeteci İsmail Güneş'i aradığı belirlenen, ancak bunu reddeden eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara hakkında 'yalan beyan' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Emra Kara ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve avukatlar katıldı.

Duruşmaya SEGBİS'le katılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun vekili Avukat Mustafa Selami Ekici, "Sanığın suçu inkar etmesi, örgütlü yapının etkisiyle hareket ettiğini göstermektedir. Suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali mevcuttur. Bu nedenle sanığın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

18 KEZ ARADIĞI VE 15 KEZ GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay günü gazeteci İsmail Güneş'i HTS kayıtlarında 18 kez aradığı ve 15 dakika görüştüğü tespit edilen eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara ise, "Olay günü ben İsmail Güneş'e ulaşmak için defalarca aramıştım. Telefon açılmıştı, ancak karşıdan hiçbir ses gelmedi. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. Ben İsmail Güneş'i aradığımda yanımda televizyonda Nevzat Kutlu, Ahmet Hasdemir ve Banu Polat da vardı. Tarafıma süre verildiği takdirde adreslerini bildireceğim. Onlar da benim herhangi bir görüşme yapmadığıma şahittir. Bu şahıslar da İsmail Güneş'i aramışlardı. Görüşme yapmış olsalardı bunu haber yaparlardı. Olay günü ben telefonla İsmail Güneş'le hiç irtibata geçmedim. En sonunda da telefonu kapandı, ulaşamadım" dedi.

Mahkeme başkanı, Nevzat Kutlu, Ahmet Hasdemir ve Banu Polat'ın tanık olarak beyanlarının alınmasına, tutukluluk talebinin ise reddine karar verdi. Duruşma 26 Kasım'a ertelendi. Duruşma sonrası çıkışta BBP'liler Emra Kara'ya tepki gösterdi.