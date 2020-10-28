KYK bursu geri ödemeli mi? KYK burs kredi ne kadar? KYK bursu kaç yıl alınabilir?

KYK burs kredi ne kadar? KYK bursu geri ödemeli mi? KYK bursu kaç yıl alınabilir? KYK burs başvuru dönemi başladı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler 2020-2021 dönemi için burs başvurusunda bulunabilecek. Ancak burs alanların bilmesi gereken konular da bulunuyor. Bu bursların kesilebileceği durumlar bulunuyor. Peki, KYK bursu kaç yıl alınabilir? KYK bursu geri ödemeli mi?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.