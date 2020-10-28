

Hatay'daki teröristlerin saldırı girişimiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

TERÖRİSTLERİN ASIL HEDEFİ ADLİYE VEYE DENİZ ER ALAY KOMUTANLIĞIYDI

Akkuş,"Önümüzde çok önemli bir belge var. Bu belge teröristlerin asıl hedeflerinin ne olduğunu bizlere anlatıyor. Belgedeki bilgilere aslında teröristler aracı rastgele olarak İskenderun ilçe merkezine yöneltmemişler ve asıl hedeflenen yerlerden bir tanesi aynı bölgede adliye binası onun karşısında da alışveriş merkezi ve yolun sonuna doğru sağ tarafta bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'na ait binalardan herhangi birine intihar saldırısı gerçekleştirmek istedikleri ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.