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    • 28.10.2020 17:59
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    Son dakika: İskenderun'daki saldırının asıl hedefi neydi? A Haber o belgeye ulaştı!

    ’daki girişimiyle ilgili ortaya çıktı. Peki, İskenderun ilçesindeki saldırının asıl hedefi neydi? A Haber muhabiri detayları aktardı.

    AHaber


    'daki girişimiyle ilgili ortaya çıktı. A Haber muhabiri detayları aktardı.

    TERÖRİSTLERİN ASIL HEDEFİ ADLİYE VEYE DENİZ ER ALAY KOMUTANLIĞIYDI
    Akkuş,"Önümüzde çok önemli bir belge var. Bu belge teröristlerin asıl hedeflerinin ne olduğunu bizlere anlatıyor. Belgedeki bilgilere aslında teröristler aracı rastgele olarak İskenderun ilçe merkezine yöneltmemişler ve asıl hedeflenen yerlerden bir tanesi aynı bölgede adliye binası onun karşısında da alışveriş merkezi ve yolun sonuna doğru sağ tarafta bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'na ait binalardan herhangi birine intihar saldırısı gerçekleştirmek istedikleri ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hatay İskenderun'daki saldırının asıl hedefi neydi? A Haber o belgeye ulaştı!