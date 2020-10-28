Koronavirüste şoke eden gerçek! Ölümlerin yüzde 15'inin hava kirliliğine bağlı olduğu ortaya çıktı

Havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmak

Araştırmacılar, Kovid-19'dan ölümler ve hava kirliliği arasında direkt bir "sebep-sonuç" ilişkisi olmadığına fakat daha az kirli havaya maruz kalınması durumunda ölümlerin bir kısmının engellenebileceğine işaret etti.