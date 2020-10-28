Hortum nasıl oluşur? Hortum sebebi nedir? Meteoroloji’den hortum uyarısı!

Hortum sebebi nedir? Hortum nasıl oluşur? Meteoroloji verilerine göre dolu, sel, hortum uyarıları yapıldı. Vatandaşlar da hortumun nasıl oluştuğuna dair araştırmalar yapıyor. Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan yetkililer dolu, hortum, sel baskınlarına karşı uyardı.
METEOROLOJİ'DEN HORTUM UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Öte yandan, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Antalya genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta'nın güney (Sütçüler) ve Burdur'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HORTUM NEDİR?
Türkiye'yi etkileyen afetler arasında hortumda katıldı. Hortum atmosferde bir alçak basınç alanı çevesinde dönen şiddetli rüzgarların etkisiyle, hava ya da suyun dar alanda hızla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluşan bir doğa olayıdır.
HORTUM NASIL OLUŞUR?
Yerden yükselen nemli ve sıcak havanın daha üst seviyedeki soğuk havayı yukarı itmesiyle oluşan akımda ortaya çıkıyor ve önüne çıkan her şeyi yıkıp geçiriyor.
HORTUM AFETİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?
Hortum sırasında kapalı bir alandaysanız suyu, elektriği ve gazı kaynağından kesin.
Pencere ve balkonlardan, kapılar ve dış duvarlardan uzak durun.
Binadaki sığınağa veya bodrum katına kaçın ve havada uçan nesnelerden zarar görmemek için sağlam bir eşyanın, örneğin ağır bir masanın altına girin.
Sığınak veya bodrum katı yoksa, penceresi en az olan bölüme girin.
Gökdelendeyseniz, mutlaka en alt kata ini. Asansör kullanmayın. Saklanmak için en uygun yerler banyo, tuvalet ve iç koridorlardır.
Bulunduğunuz bina, prefabrik evler gibi yapıca zayıfsa, çevredeki sağlam bir binaya sığının.
Araçtaysanız, hemen çıkın ve yakınlarda bir sığınak arayın. Araç kullanmaya devam ederek hortumdan kamaya çalışmak yanlıştır.
Açık arazideyseniz ve çevrede sığınacak hiçbir yer yoksa, hemen hendek, ark gibi çukurca bir yere çökerek başınızı kollarınızın arasında alıp yüzükoyun uzanarak bekleyin.