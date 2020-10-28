Hortum nasıl oluşur? Hortum sebebi nedir? Meteoroloji’den hortum uyarısı!

Hortum sebebi nedir? Hortum nasıl oluşur? Meteoroloji verilerine göre dolu, sel, hortum uyarıları yapıldı. Vatandaşlar da hortumun nasıl oluştuğuna dair araştırmalar yapıyor. Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan yetkililer dolu, hortum, sel baskınlarına karşı uyardı.

METEOROLOJİ'DEN HORTUM UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.