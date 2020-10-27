Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda video konferans ile yaptığı konuşmada, ülkenin kuzeybatısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artışa da dikkati çekti.

Suriye'de rejimin askeri saldırılarının yüzbinlerce sivili yerinden etmesi ve milyonlarca kişinin dar bir alanda sıkışıp kalmasının vakaların artmasında etkili olduğunu ifade eden Sinirlioğlu, Kovid-19 vakalarının yarısının ise Halep'in kuzeyinde tespit edildiğini belirtti.

İnsani yardımların girdiği sınır kapılarından Babüsselame'nin kapatılmasıyla Halep'in kuzeyindeki 1,3 milyon kişiye doğrudan erişimin de sekteye uğradığını söyleyen Sinirlioğlu, bu durumun bölgede sağlık durumunun daha da kötüye gitmesine neden olduğunu kaydetti.