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    • 27.10.2020 22:15
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    raporu: ? Yarından itibaren yağışlar başlıyor!

    Havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yarın ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Bursa ve İzmir çevreleri ile Manisa ve Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin’in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Çarşamba günü hava nasıl olacak?

    Ekim ayının son günlerinde bulunduğumuz şu zamanlarda hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Bu bağlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 28 Ekim hava durumu Türkiye geneli raporu

    ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Bursa ve İzmir çevreleri ile Manisa ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Kıyı Ege, İzmir, Manisa ve Aydın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 11°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 15°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 13°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 18°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyıları çok bulutlu ve İzmir çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR 14°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA 7°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 11°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 7°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 18°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 20°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 16°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 9°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 11°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 6°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 10°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 9°C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE 13°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU 7°C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 15°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 9°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 14°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 15°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 16°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 3°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 0°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 6°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 2°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 9°C, 28°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 14°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 18°C, 31°C
    Az bulutlu
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    Haberler Güncel 28 Ekim HAVA DURUMU raporu: Çarşamba günü hava nasıl olacak? Yarından itibaren yağışlar başlıyor!