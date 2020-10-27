Ekim ayının son günlerinde bulunduğumuz şu zamanlarda hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Bu bağlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 28 Ekim hava durumu Türkiye geneli raporu
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Bursa ve İzmir çevreleri ile Manisa ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Kıyı Ege, İzmir, Manisa ve Aydın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyıları çok bulutlu ve İzmir çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Az bulutlu