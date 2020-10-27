Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le yakın ilişkiler kurmaya başladıktan sonra Türk mallarına karşı boykot kararı aldı. Ancak Orta Doğu'da 114 aktivist, alim, kanaat önderi ve iş adamı bir bildiri imzalayarak Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti ve Türkiye'ye destek verdi.
"ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR"
Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi "Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu"(ndan yapılan açıklamada), -maalesef- bazı dost ve komşu ülkelerin ya da Türkiye'nin dost ve stratejik ortakları kategorisinde yer aldığı varsayılan uluslararası tarafların başlattığı ekonomik boykot kampanyalarını büyük bir endişeyle takip ettikleri belirtildi.
"TÜRKİYE, AKTİF BİR UNSUR OLARAK GÖREV YAPTI"
Yürütülen bu kampanyaların adil ve şeffaf olmadığını vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki Arap ve İslam ülkelerini etkileyen kriz ve felaketler konusunda, tüm zorluklarla olumlu şekilde başa çıkmayı teşvik eden aktif bir unsur olarak görev yaptı aktarıldı.
"TÜRKİYE'NİN İNSANİ DESTEĞİNİ TÜM DÜNYA TAKİP EDİYOR"
Bu kapsamda Türkiye'nin, bölge halklarına kardeşçe bir destek verme, insani dayanışma konusunda ne kadar istekli olduğunu ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye, Yemen, Filistin, Libya, Somali, Lübnan ve Sudan ülkeleri ile Uygurlara verdiği insani desteği ve yardımı tüm dünyanın da takip etmekte olduğu kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca, Türkiye'nin sadece bu ülkelerde değil, dünyada bu yardıma muhtaç her yerde aynı hassasiyeti sergilediğini ve milli gelirine göre bu alanda yaptığı harcalamaların miktarı konusunda dünyada ilk sıraya yerleştiği belirtildi.
"İSLAM AHLAKINDAN UZAK"
Yürütülen kampanyayı takip eden aralarına siyasetçi, düşünür, ilim adamı, akademisyen, diplomat, gazetecilerin de bulunduğu forum üyelerinin değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, kampanya "İslami değerlerden, Arap ve İslam ahlakından uzak, insanlık dışı ve adaletsiz" olarak nitelendirildi.
"TÜM ARAP ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİNE ETKİ EDER"
Türk mallarına boykotun, (Türk) halkına ekonomik bir savaş açmak olarak değerlendiren üyeler, bu durumun yoksulluktan, savaşlardan ve felaketlerden muzdarip olan ve en temel tıbbi ve insani ihtiyaçlardan yoksun halklara doğrudan olumsuz etkilerinin yanı sıra dolaylı olarak tüm Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine etki edeceğini kaydetti.
ÖZGÜR BİR YAŞAM İÇİN KÖRÜ KURMA ÇAĞRISI
Üyeler, barışperver tüm devlet ve halklarını, Türkiye'nin yanında yer almaya, bölgesel, uluslararası barışı ve güvenliği etkileyecek ekonomik güvenliğin tehlikeye atılmasına izin vermemeye çağırdı. Ayrıca, tüm Arap ve Müslüman halklara özgür ve onurlu bir yaşam sağlamak için Türkiye ile işbirliği ve ortak çalışma köprüleri kurma, ortak paydalar benimseme çağrısı yapıldı.
"ALLAH HER İŞİNDE GALİP OLANDIR ANCAK İNSANLARIN ÇOĞU GERÇEĞİ BİLEMEZ"
Türkiye'nin jeostratejik konumunun, kendi güvenliğini etkilediğini, bunun da dünyanın barış ve güvenliğine etki ettiği aktarılan açıklamada, bu nedenle dünyadaki özgür insanlar ve halklarını, abluka çağrılarına karşı çıkmaya ve bölgenin sorunlarının çözümü için diyalog çağrılarını desteklemeye davet ettikleri belirtildi.
Açıklamada, bölge halkları arasında dayanışma, omuz omuza verme ve bir bütün olma konusundaki bağları destekleme, halihazırdaki mevcut şartların yüklediği bir görev olduğu vurgulandı.
"Allah, (her işinde) emrinde galip olandır, ancak insanların çoğu gerçeği bilmez"
BİLDİRİYİ İMZALAYANLAR
- Bassam El Abdulla Dweihi, President of the Forum of Thought and Strategic Studies.
- Tareq Al-Hashemi, the former Iraqi Vice President
- Assad Mustafa, former Minister, Syria.
- Muhammad Al-Hassan Al-Dado Al-Shanqeeti, president of the Center for Training Scholars, president of Abdullah Bin Yassin University and president of the Future Association for dawa , Culture and Education..
- Hamadi Jebali, former Prime Minister of Tunisia.
- Sheikh Mohammed Ghulam Sheikh, the former vice president of the Mauritanian parliament.
- Mohamed Mubarak Ahmed, Lawyer and University Professor – Mauritania.
- Zuhair Salem, Director the Arab Orient Center for Civilization and Strategic Studies.
- Muhammad Farouk Tayfour, General Secretary of the Syrian Center / Sezer and member of the Political Bureau of the Muslim Brotherhood in Syria.
- Mohamed Gamal Heshmat, University Professor, Egyptian MP.
- Mohamed Makram Balawi, President of the Asia-Middle East Forum.
- Najib Saeed Ghanem, a parliamentarian and former Yemeni minister.
- Mohamed Fakih, PhD and General Secretary of the Association of Family and al sahaba, Tangier, Morocco.
- Ahmed Matar, President of the Arab Center for Economic Studies – Turkey.
- Lina Ali Al-Hassan, Ph.D. in Literature and Criticism, Syrian politician.
- Nasser Fahad Al-Duwailah, Ph.D. in Law, Former MP, Kuwait.
- Abdel Mawgoud Dardiri, Parliamentarian / Egypt (2012) and Professor.
- Sabri Samira is a researcher, analyst and professor of politics, economic and public policy. He is one of the general leaderships in Jordan and America.
- Basem Hatahet, expert on EU affairs.
- .Abdul Aziz Al-Haj Mustafa, Head of the Syrian Studies Unit at Umayya Center for Research and Strategic Studie.
- Hamza Mansour, Jordanian politician and thinker, former General Secretary of the Islamic Action Front / Jordan.
- Omar Iskandar, researcher and political analyst.
- Abdullah Zizan, a Syrian political writer.
- Ammar al-Masri, Syrian academician.
- Abdullah Al-Tantawi, President of the al-Sham writer Association.
- Ahmed Abdel Wahed Zindani, Professor of International Relations, Sana'a University.
- Faisal Fulaz – General Secretary of Bahrain Association for Human Rights Watch.
- Aboul Kheir Brigch, member of the administration of Peace and Human Rights Forum in Trento, Italy.
- Qutb al-Arabi, president of the Arab Observatory for Media Freedom.
- Hani Al Amoush, Researcher and Political and Strategic Analyst / Jordan.
- Mohammed Qutrib, a Syrian political activist.
- Attia Adlan, Former MP, President of the Islah Party, Egypt.
- Fadi Shamia, Researcher and Political Analyst / Lebanon.
- Mohammed Al-Husseini, Consultant of psychological health
- Ismail Khalafallah, Lawyer and President of the Algerian-French Association for Rights and Freedoms / Paris.
- Ahmed Ali Okasha, Syrian politician, member of the Houran Association.
- Ateq Jarallah, Center of Strategic Thought for Studies.
- Wasfi Ashour Abu Zeid, Professor of the purposes of Islamic Sharia.
- Mohamed Amich, a Libyan diplomat
- Counselor Khaled Shabib, director of the Higher Institute of Syrian judiciary
- Mohammad Sadiq Deeb, President of the Syrian Center for International Relations
- Ahmed Amer, President of Tower Bridge institutions for Consultancy and International Relations.
- Sherif Ahmed Mansour, media field – Egypt.
- Mohamed Talabi, Islamic thinker / Morocco.
- Raslan Mohammed al- Masri, Academician – Assistant Secretary-General – Association of Syrian Scholars.
- Hassan al-Daghim Abu Bakr, Syrian researcher.
- Suhaib Ghanim Hammoudat, Iraqi political activist.
- Yasin Al Nahari, Media field – Yemen.
- Mohammed Sarhan al-Temer, the former Dean of the College of Sharia at Ottoman University.
- Sherif Abu Shamala, President of the Quds Foundation / Malaysia.
- Badr Hassan Shafei, academician, media and political researcher.
- Amid Hussein Hammoud, Lebanese social activist.
- Abdel-Nasser al-Mahdawi, a former parliamentarian and researcher – Iraq.
- Mohamed al-Mokhtar, Director of the Center for the Training of scholars – Mauritania.
- Mohamed Ahed Barazi, researcher and activist in the Syrian case.
- Abdulqader Zahran , Islamic preacher and thinker – Syria.
- Munir Rashid, Islamic Action Front – Jordan.
- Mohammed Faqih – writer and Syrian politician.
- Dandal Jabr – Researcher – Association of Syrian Scholars.
- Hassan Sweid, a member of the Association of Syrian Scholars.
- Abdul Salam Al-Bitar is a founding member of al-Wiam Party and the Syrian National Council and vice-president of the General Political Commission for Homs.
- Abdel Salam Al-Naqib, Businessman, Islamic Action Front-Jordan.
- Nizar Al-Haraki, Syrian Ambassador in Qatar.
- Fouad Al-Banna, President of Islamic Thought Forum, Professor of Political Science -Taiz University.
- Memdouh El-Munir, Researcher, Media and Political Analyst, Egypt.
- Mohamed Abdel Latif El-Barq, researcher and expert on the affairs of communities and immigrants -Italy.
- Ashour Hamid Karbouli, Iraqi politician.
- Ahmed Al-Omrani, President of the Association of Alal and al'ashab -Morocco.
- Ghazi al-Tawbah, president of the Syrian Scholars Association.
- Akram Kassab, Researcher in Shariah Policy, Member of the World Union of Muslim Scholars.
- Nadia Mahmoud Mohamed – PhD – Comparative Religions – Challenges facing women in the world- US.
- Salah El-Din Selim Arqa Dan, President of the Lebanese Association for Science and Researches.
- Ahmed Ajaj, Association for Syrian Expatriates, Sima.
- Shaaban Abdel Rahman – journalist – Egypt.
- Ammar Haroun, human rights activist.
- Sheikh Bilal Yahya Malaz Baroudi, Sheikh al-quraa in Tripoli – Lebanon.
- Mohammed Mustafa, University Professor and Chairman of the Board of Trustees Sunna Islamic Association – Ottawa – Canada.
- Fathi Abdelkader, Director of Pioneers International.
- Yassin Khattab – Libyan journalist and writer.
- Hussein Ibrahim, a former parliamentarian and Egyptian university professor.
- Mohamed Ibrahim, Member of the Egyptian Revolutionary Parliament, Human Rights Committee.
- Mohammed Zuhair Al-Khatib, member of the Syrian National Council, chairman of the Syrian Waad Party.
- Wissam Al-Kubaisi, Iraqi Researcher and Political Analyst – Istanbul.
- Mohamed Said, Islamic researcher and member of the International Union of Muslim Scholars.
- Prof .Dr. Jaber Mahmoud Al-Fedilat, former dean of Sharia College
- Mohamed Farouk El-Imam, writer and political historian.
- Ahmed Bakoura, The Center of the Strategic Studies – Ankara.
- Adel Al-Abdullah, researcher and academician.
- Mohammad Mustafa Masfaka, Professor and member of the International Union of Muslim Scholar.
- Yasser Abdel Aziz, writer, political researcher and director of the Center for Decision Support in the former Egyptian al-wasat Party.
- Khaled Shaheen, Consultant, Strategic Planning and Total Quality.
- Ahmad Al-Ayoubi, media field, general secretary of the Islamic Civil Alliance/ Lebanon.
- Asaad Suleiman, Director of the Baghdad Center for Studies, Consultations and Media.
- Mohamed El-Shabrawy, journalist, media field, and lawyer.
- Ahmed Al-Tamimi, a lecturer at Mu'tah University.
- Ahmed Hawa, Secretary General of the Association of Syrian Scholars.
- Mohamed Nour Dachan, Honorary President of the Union of Islamic Communities – Italy.
- Mustafa Toumi, the Association of the World Citizens – Italy.
- Izzeddin Elzir, Imam of Florence ; Former President of UCOII – Union of Islamic Community in Italy.
- Kheit Abdelhafid, president Of the Islamic Community of Sicily.
- Omar Ajam, the Islamic Cultural Center in Brescia, Italy.
- Mohamed Taher Khelifi, professor and expert with Islamic banks.
- Nawwaf Takrouri, Chairman of the Association of Palestine Scholars Abroad, member of the Board of Trustees of the International Union of Muslim Scholars.
- Muhammad Khair Musa, member of the Executive Bureau of the Association of Palestine Scholars abroad.
- Hafez Al-Karmi, media officer of the Association of Palestinian Scholars abroad, Britain.
- Muhammed Hammam Melhem, president of Meraj Center for Research and Studies, Turkey.
- Mukhlis Barzak, researcher in al-Qudus and Al-Aqsa Mosque s' affairs, Turkey.
- Abdul Jabbar Saeed,head of the Department of Hadith at Qatar University.
- Mufeed Abu Amsha ,vice president of the Association of Palestinian Scholars abroad – Jordan.
- Elham Alhidabi, specialist in political development and conflict in ME.
- Shawki Alqadhi, Member of Yemeni Parliament.
- Abdullah Altameemi, Media and Communication Expert.
- Nabilah Saeed Ghaleb, Journalist.
- Mr. Ahmed Al-Hawas, Syrian writer and journalist – Editor – in – chief of Resala Post.