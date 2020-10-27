



Türkiye ve Özbekistan'ın birbirini seven iki devlet ve millet olduğunu belirten Akar, ata toprağı olarak nitelediği topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tarihi olan kardeş ülkeler olduğunu söyleyen Akar, zaman zaman yavaşlamalar da olsa iki ülke arasındaki ilişkilere verdikleri öneme değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olduğunu dile getirdi.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticari, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık." diye konuştu.