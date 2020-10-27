30 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?

29 EKİM 4 GÜN TATİL OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün tatil" olacak. Ancak bazı iş yerleri, 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günlerinde, ayrıca bu günler ile birlikte 30 Ekim Cuma günü tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 30 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 5 günlük izin yapma imkanı doğuyor.

Okullar için de henüz resmi bir açıklama gelmedi, isteyen veliler çocuklarını okula göndermeyip uzun tatil yapmasını tercih edebilir.