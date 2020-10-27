Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz 29 Ekim'de saygıyla anılacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıldönümünde vatandaşlar resmi tatil planları da yapmaya başladı. 30 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? Sorularının yanıtlarını merak ederek araştırıyor. 29 Ekim tatili hafta sonu ile birleştirilip uzatılacak mı?
29 EKİM 4 GÜN TATİL OLACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün tatil" olacak. Ancak bazı iş yerleri, 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günlerinde, ayrıca bu günler ile birlikte 30 Ekim Cuma günü tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 30 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 5 günlük izin yapma imkanı doğuyor.
Okullar için de henüz resmi bir açıklama gelmedi, isteyen veliler çocuklarını okula göndermeyip uzun tatil yapmasını tercih edebilir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.