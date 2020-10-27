28 Ekim EBA TV’de ders var mı? 28 Ekim Çarşamba EBA TV canlı ders olacak mı?

EBA TV canlı ders olacak mı? 28 Ekim EBA TV ders var mı? EBA TV'de ders olup olmayacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. EBA TV ders programı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 28 Ekim Çarşamba tarihinin yarım gün tatil olması nedeniyle öğrenciler yarın EBA TV'de ders var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor.

EBA TV CANLI DERS OLACAK MI?

28 Ekim günü canlı yayın yarım gün olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uzaktan eğitimde ders işlenmeyecek. EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapılacak.