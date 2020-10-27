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    • 28.10.2020 01:47
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    SON DAKİKA: ABD'deki toplantıları iptal! 'dan 193 ülkeye mektup

    Son dakika... () 'taki genel merkezindeki toplantıları Kovid-19 vakalarının ardından iptal etti. BM 75. Başkanı , 193 üye ülkenin daimi temsilciliklerine karara ilişkin mektup gönderdi.

    193 ülkeye mektup gönderildi! Toplantılar iptal...

    () üye ülkelerden Nijer'in BM Daimi Temsilciliği'nde 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından 'taki genel merkezinde tüm fiziksel toplantıları iptal etti.

    VOLKAN BOZKIR'DAN 193 ÜLKEYE MEKTUP

    BM 75. Başkanı , 193 üye ülkenin daimi temsilciliklerine gönderdiği mektupta, BM Genel Merkezi'ndeki tüm fiziksel toplantıların bir ülkenin daimi temsilciliğindeki Kovid-19 vakalarının üzerine bu hafta iptal edildiğini bildirdi.

    NEW YORK KORONA SALGINININ MERKEZİ KONUMUNDA

    New York'un salgının merkezi haline gelmesinin ardından faaliyetlerini bir süre sanal ortamda gerçekleştiren BM, vaka sayılarının düşmesiyle sınırlı sayıda kişiyle yeniden fiziksel katılımlı toplantılar düzenlemeye başlamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: ABD'deki BM toplantıları iptal! Volkan Bozkır'dan 193 ülkeye mektup