Mevlit Kandili'nde okunması gerekenler dualar, akşam saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. İslam alemi için son derece önemli olan bugünde Mevlit Kandili'nde yapılması gereken ibadetler araştırılıyor.

MEVLİT KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.