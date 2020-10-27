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    • 28.10.2020 00:19
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    'dan 'ye alçak iftira!

    İşgalci 'ın 'da sivilleri katleden Nikol , ulusa sesleniş konuşmasında 'ye iftira attı. Halkını da kandırmaya çalışan Paşinyan, Türkiye'nin kendilerine tank, top, uçak ve helikopterle saldırdığını iddia etti.

    Paşinyan'dan Türkiye'ye alçak iftira!

    'ın 'ı işgali ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarının ardından Ermeni suna çok büyük kayıplar verdirdi. Karabağ'da birçok bölgeyi kaybeden Ermenistan'ın hezeyanını ulusa sesleniş konuşmasında kapatmak istercesine 'ye de saldırarak kapatmak istedi. Paşinyan, ölüm kalım savaşında olduklarını, Karabağ'da bulunan her ağaç için bile savaşacaklarını belirtirken, Türkiye'nin savaşa müdahil olarak tank, top, uçak kullanmakla itham etti.

    PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA

    Karabağ'da her bir ağaç için savaşacağız Türkiye bize karşı görülmemiş silahlarla tank, top, uçak, helikopterler ile savaşıyor.

    Ölüm kalım savaşındayız kimse geri duramaz...geri duranları kaçanları ağır cezalandıracağız.

    halk ! ve zaferini ilan et Ordumuzun cesurca savaşı Karabağ'ın bizim olduğunu gösterecek"Ey Ermeni halk ! Git Savaş ve zaferini ilan et

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    Haberler Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye alçak iftira!