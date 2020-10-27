1. sınıf okul öncesi 29 Ekim etkinlikleri! İşte çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri!

En güzel 29 Ekim etkinlikleri! 1. sınıf okul öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri öğrenciler ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle öğrenciler kutlama yapacak ve etkinlikler gerçekleştirecek. Haberimizden 29 Ekim etkinliklerine ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENME SÜRECİ

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili video izletilir.

• "Cumhuriyet ne demektir? Neden süslemeler yapılıyor? Evlere, caddelere bayraklar neden asılıyor?" vb. sorular yöneltilerek Cumhuriyet ile ilgili açıklama yapılır.