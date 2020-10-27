1. sınıf okul öncesi 29 Ekim etkinlikleri! İşte çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri!

En güzel 29 Ekim etkinlikleri! 1. sınıf okul öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri öğrenciler ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle öğrenciler kutlama yapacak ve etkinlikler gerçekleştirecek. Haberimizden 29 Ekim etkinliklerine ulaşabilirsiniz.
ÖĞRENME SÜRECİ
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili video izletilir.
• "Cumhuriyet ne demektir? Neden süslemeler yapılıyor? Evlere, caddelere bayraklar neden asılıyor?" vb. sorular yöneltilerek Cumhuriyet ile ilgili açıklama yapılır.
• Cumhuriyet sayesinde, ülkemizi yönetecek kişileri özgürce seçebildiğimiz söylenir. Cumhuriyetin, Atatürk'ün ülkemiz için getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olduğu belirtilerek bu özgürlüğü kazandığımız 29 Ekim gününü her yıl bayram coşkusuyla kutladığımız ifade edilir.
• "Şimdi biz de bu bayramı kutlamak için hazırlık yapalım." denilerek sınıfın süsleneceği söylenir.
• Çocukların evden getirmiş oldukları Atatürk resimlerini, büyük boy fon kartonuna bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırmaları sağlanır.
• Oluşturulan kompozisyon sınıfta belirlenen bir yere yerleştirilerek Atatürk köşesi oluşturulur. Köşe, Türk bayraklarıyla süslenir.
• Sınıfın diğer bölümlerini süslemek için üzerinde çizgileri olan renkli kâğıtlar, makas ve yapıştırıcılar çocuklara dağıtılır.
• Çizgilerin üzerinden kesilen şeritlerden bir tanesini iki ucundan yapıştırarak çember oluşturacakları belirtilir. Ardından diğer şeritleri sırasıyla oluşan çemberlerin içinden geçirerek zincir yapmaları istenir.
• Yapılan zincirlerle sınıf süslemesi tamamlanır.
• Cumhuriyetle ilgili bir şarkı açılarak çocukların özgürce dans etmeleri sağlanır.