Yerli dijital servisleri 32 ülkeye açıldı

Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP, TV+, lifebox ve Hızlı Giriş'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. BiP, TV+ ve lifebox yapılan anlaşma ile birlikte 13 milyonu aşkın Digicel müşterisine ulaşma fırsatı yakaladı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Yerel dijital servislerimizin erişimini tüm dünyada genişletmeye ve Türkiye'deki dijital ihracatın öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz" dedi.