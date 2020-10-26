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    • 26.10.2020 Gazete
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    Yerli dijital servisleri 32 ülkeye açıldı

    Karayipler, ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel, Turkcell'in iştiraki ortaklığıyla, , +, lifebox ve 'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. BiP, TV+ ve lifebox yapılan anlaşma ile birlikte 13 milyonu aşkın Digicel müşterisine ulaşma fırsatı yakaladı. ve Genel Müdür Yardımcısı , "Yerel dijital servislerimizin erişimini tüm dünyada genişletmeye ve 'deki dijital ın öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz" dedi.

    Yerli dijital servisleri 32 ülkeye açıldı

    Karayipler, ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, , +, lifebox ve 'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. BiP, TV+ ve lifebox yapılan anlaşma ile birlikte 13 milyonu aşkın Digicel müşterisine ulaşma fırsatı yakaladı. ve Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Yerel dijital servislerimizin erişimini tüm dünyada genişletmeye ve 'deki dijital ın öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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