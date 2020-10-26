Sigara yasağı olan iller... Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım tedbirler alınıyor. Bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda sigara içmenin bazı illerde yasaklandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.