İstanbul sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul’a yeni yasaklar gelecek mi?

BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 'sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu;

'Özellikle sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz.

Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılması gerektiğini, evlere de mümkün mertebe misafir alınmamasını bu dönemde önemsiyoruz.

Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, hem kamuda hem özel sektörde esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan 2 saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor, bunun yolu da esnek mesaiden geçer.'