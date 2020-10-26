İstanbul sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul’a yeni yasaklar gelecek mi?

İstanbul sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da vaka sayıların patlama yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul için yeni önlemlerin alınması gündeme geldi. Valilikte yapılacak kritik toplantı sonrası yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, İstanbul sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İSTANBUL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan toplantıda, il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."
İSTANBUL VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE
Haftalık koronavirüs raporunda İstanbul'daki koronavirüs vakalarındaki tırmanış da yer aldı.
Tabloda İstanbul'daki toplam koronavirüs hastası sayısı 135 bin 268 olarak belirtildi. Kentte son bir haftada 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı.
Koca, "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı" demişti.
BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 'sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu;
'Özellikle sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz.
Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılması gerektiğini, evlere de mümkün mertebe misafir alınmamasını bu dönemde önemsiyoruz.
Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, hem kamuda hem özel sektörde esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan 2 saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor, bunun yolu da esnek mesaiden geçer.'