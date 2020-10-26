Sigara yasağı olan iller... Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda bir ilimizde daha açık alanlarda sigara içme yasağı geldi. Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alınıyor. Bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. Maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak, park gibi açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. .
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."
SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kahramanmaraş
Ordu
Giresun
Kastamonu
Denizli