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    • 27.10.2020 08:04
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    dikkat! - yasaklandı mı?

    ... Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım tedbirler alınıyor. Bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda sigara içmenin bazı illerde yasaklandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    Sokak ve caddelerde sigara içmek yasaklandı mı? Sigara yasağı olan iller

    Sigara yasağı olan iller... Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda bir ilimizde daha açık alanlarda sigara içme yasağı geldi. Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alınıyor. Bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. Maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak, park gibi açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. .

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kovid19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

    SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

    Kahramanmaraş

    Ordu

    Giresun

    Kastamonu

    Denizli
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    Haberler Güncel Tiryakiler dikkat! Sigara yasağı olan iller - Sokak ve caddelerde sigara içmek son dakika yasaklandı mı?