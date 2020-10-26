Sigara yasağı olan iller... Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda bir ilimizde daha açık alanlarda sigara içme yasağı geldi. Sokakta sigara içme yasağı hangi illerde? Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alınıyor. Bazı illerde sokakta sigara içme yasağı getirildi. Maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan cadde, sokak, park gibi açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. .