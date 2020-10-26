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    • 26.10.2020 17:00
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    : 'de 54 düzensiz yakalandı! Otobüs sürücüsü gözaltında

    haberine göre 'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 54 düzensiz yakalandı. Mahalle aralarına dağılan 6 göçmen, ekipler tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    AA
    Niğde'de yakalandılar! Tam 54 kişi

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, -Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.

    Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 54 Afganistan uyruklu düzensiz yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen göçmenlerden bazıları, İlhanlı Mahallesi'nde otobüs kırmızı ışıkta durduğu sırada kaçmaya çalıştı.

    Mahalle aralarına dağılan 6 göçmen, ekipler tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Otobüsün sürücüsü S.D, gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Niğde'de 54 düzensiz göçmen yakalandı! Otobüs sürücüsü gözaltında