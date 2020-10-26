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    • 26.10.2020 22:47
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    Son dakika: 'ın İskenderun ilçesinde patlama! Vali açıkladı: Terörist etkisiz hale getirildi

    'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. , saldırıyı düzenleyen 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. , saldırıyı düzenleyen 2 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
    Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasında bulundu.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI
    Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI!
    'nin Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Türkiye'de bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yapmıştı.

    ELÇİLİKLERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATMIŞLARDI
    Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, , , ve 'deki ABD Elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

    TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
    ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı.

    OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER





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    Haberler Güncel Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama! Vali açıkladı: Terörist etkisiz hale getirildi