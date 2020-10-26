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    • 26.10.2020 Gazete
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    samimi olana tazminat yok

    samimi olduğu gerekçesiyle çalıştığı otelden tazminatsız kovulan resepsiyon görevlisinin davasına bakan , işverenin lehine karar verdi. İşçiden savunma alınmadığı için kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme kararını bozan Yargıtay 9. , "İşçinin doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı davranışları işverene haklı fesih imkanı tanımaktadır.

    Müşteriyle samimi olana tazminat yok

    Müşteriyle samimi olduğu gerekçesiyle çalıştığı otelden tazminatsız kovulan resepsiyon görevlisinin davasına bakan Yargıtay, işverenin lehine karar verdi. İşçiden savunma alınmadığı için kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, "İşçinin doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı davranışları işverene haklı fesih imkanı tanımaktadır. Mahkemece davacının doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışı tespit edilmiş olup, bu durumda işçinin savunmasının alınmaması feshi haklı olmaktan çıkarmaz" değerlendirmesini yaptı.

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    Haberler Güncel Müşteriyle samimi olana tazminat yok