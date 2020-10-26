Müşteriyle samimi olana tazminat yok

Müşteriyle samimi olduğu gerekçesiyle çalıştığı otelden tazminatsız kovulan resepsiyon görevlisinin davasına bakan Yargıtay, işverenin lehine karar verdi. İşçiden savunma alınmadığı için kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, "İşçinin doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı davranışları işverene haklı fesih imkanı tanımaktadır. Mahkemece davacının doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışı tespit edilmiş olup, bu durumda işçinin savunmasının alınmaması feshi haklı olmaktan çıkarmaz" değerlendirmesini yaptı.