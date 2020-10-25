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    • 25.10.2020 20:56
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    SON DAKİKA: ndan Avrupa ve Jean-Yves ’ın açıklamalarına tepki

    Son dakika haberi... , Avrupa ve Jean-Yves ’ın skandal açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

    Dışişleri'nden Fransız bakana tepki

    , Avrupa ve Jean-Yves 'ın skandal açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
    Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisinin istişareler için 'e çağrılması kararını açıklarken, Fransa'nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

    Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki, Fransa'nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir.

    Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransız medyasınca uzun süredir Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin hedef gösterilmesine ses çıkarılmamaktadır. Müslümanları rencide eden karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batının her zamanki çifte standardıyla "ifade özgürlüğü" yok sayılmaktadır.

    "ÖĞRETMENLERİMİZ PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLİRKEN..."
    , her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden de üzüntü duymuştur. Fransa'da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye'nin terör bağlamındaki hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken, yıllarca terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa'nın bugün bu tür bir hassasiyet içine girmesi de ayrıca manidardır.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın açıklamalarına tepki