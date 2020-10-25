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    • 25.10.2020 14:26
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    Kahramanmaraş’taki ın sebebi: Yıldırım

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, dün çıkan ın çıkış nedeninin yıldırım düşmesi olduğu ortaya çıktı.

    Sırrıberk Arslan
    O yangının sebebi ortaya çıktı! Meğer...

    Kahramanmaraş'ın Sumaklı Mahallesi Güdenli mevkiindeki ormanlık alana, dün saatlerinde yıldırım isabet etmesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 55 kişilik personel sevk edildi. Alevlere 8 arazöz, 4 su tankı ve 10 iş makinesi ile müdahale edilirken, helikopterle de havadan destek vererek söndürme çalışması yapılmıştı.

    15 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

    Gece 03.00'te kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan alanında 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

    Kahramanmaraş Orman Bölge müdürlüğü bu sabah ın zarar gördüğü alanın havadan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

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    Haberler Güncel Kahramanmaraş’taki yangının sebebi: Yıldırım