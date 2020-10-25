Bakan Akar’a Pakistan'da 'mehter' sürprizi

Bakan Akar, burada bir sürprizle karşılandı. Akar'ın aracından inmesinin ardından askeri bando tarafından "Mehter Marşı" çalındı. Çalınan marşı dinleyen Akar, daha sonra askeri bandoyu selamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile görüştü. Görüşmede, başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulma töreni için Pakistan'a gitti. Bakan Akar, tören öncesi Pakistan Savunma Üretim Bakanı Khan ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.