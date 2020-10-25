Günün mağduru

Vatandaşın emeğine göz diken dolandırıcılar, büyük vurgun yaptı. Son kurbanları ise yaşlı bir çift oldu. İstanbul Sultangazi'de kimliği belirsiz kişiler Şefik (83) ve Aynur Yılmaz (75) çiftini telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. FETÖ yalanıyla çifti kandırarak 166 bin liralık altın dolandırdı. Şefik Yılmaz, bankadan çektiği parayı dolandırıcılara vermeye giderken, taksicinin dikkati sayesinde 92 bin lira daha dolandırılmaktan kurtuldu. Dolandırılan ünlüler ise şunlar:

CANAN KARATAY (DOKTOR)

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dolandırıldı. Tam 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parka bırakarak gitti. Karatay'a "İnsanı adeta hipnotize ediyorlar" diyerek olayı açıklamıştı. Şikayeti ile paralarını polisin yerinde operasyonu ile kurtardı.

BURAK YILMAZ (FUTBOLCU)

Yıldız futbolcu Burak Yılmaz, 10 bin TL dolandırıldı. Kendisini Trabzon Valisi olarak tanıtan hırsızlara daha sonra ulaşan Yılmaz "O kadar paran var 10 bin TL'nin mi lafını ediyorsun' cevabını aldı.

ÇETİN BOLCAL (FİZİK PROFESÖRÜ)

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden emekli Fizik Profesörü Çetin Bolcal, geçtiğimiz günlerde kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Bolcal eşinin gözaltına alındığını söyleyen zanlılara 265 bin lira verdi. Eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı.

ERDENER YURTCAN (HUKUKÇU)

Dolandırıcıların kurbanlarından biri de ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan oldu. Yurtcan, 4.5 milyon lirayı dolandırıcının verdiği hesaplara aktardı. Yurtcan'ın damadı durumdan şüphelenince gerçek ortaya çıktı.