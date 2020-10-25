Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2020 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2020 13:20
    ABONE OL

    'li Başkanı 'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

    Ağustos ayında koronavirüse yakalanan ’li Başkanı ’in tedavisi hala sürüyor. Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları genel olarak stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

    Büyükşehir Belediye Başkanı , 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.

    Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Hastanesi'ne sevk edildi.

    Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Son dönemde sağlığında olumlu gelişmelerin yaşandığı Muhittin Böcek'in enfeksiyon bulgularının olduğu öğrenildi.

    DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI YAYIMLANDI
    17 Ağustos tarihinden itibaren hastanede tedavi gören Muhitin Böcek, bugün 58 yaşına bastı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Başkan Böcek için birçok kişi sosyal medya hesabından doğum günü kutlama mesajları yayımladı.

    DURUMU CİDDİ
    'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları genel olarak stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

    Son yapılan açıklamada Başkan Böcek'in, vücudunda enfeksiyon bulgularının devam ettiği de belirtilmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!