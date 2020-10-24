Koronairüs kabusu, dünyaya yayıldı. Avrupa, ikinci dalga paniği yaşarken ülkemizde de vaka sayıları yeniden arttı. Her fırsatta maske ve mesafe çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle büyükşehirlerde yaşayanları uyardı. İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın ise 5 katına ulaştığını açıkladı. "Eylül'ün ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" dedi. 83 milyonu bir kez daha tedbir almaya çağırdı.

İstanbul'da vaka sayıları hızla arttı. Dün, Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş COVİD-19 şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk, panik yarattı.

Koca, "Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz" dedi.