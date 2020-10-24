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    Son dakika: TFF 1. Lig ekibi Altay'a şoku: 34 pozitif vaka tespit edili

    Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekibi Altay şoku yaşıyor. Altay'da 24 futbolcu, teknik direktör , 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde 34 pozitif vaka tespit edildiği duyuruldu.

    İHA
    Altay'a koronavirüs şoku: 34 pozitif...

    Altay Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Altınordu maçı öncesinde 8 futbolcu ve Teknik Direktör dahil olmak üzere 15 kişide korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

    TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor'u ağırlayacağı maç öncesi bir test daha yapan siyah-beyazlılarda vaka sayıları arttı.

    Altay yaptığı açıklamada 24 futbolcu, Teknik Direktör Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağlık çalışanı, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere 34 kişide pozirif vakaya rastlandığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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