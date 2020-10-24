



Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran ve işletme ruhsatlarını da kontrol eden polis ekipleri, 16 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 400 lira para cezası verdi.







Uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden kurallara uymadığı belirlenen 15'ine de idari yönden cezai işlem yapıldı.