Sakın denemeyin

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    • 24.10.2020 Gazete
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    'de (24), 15 gün önce 'da bulduğu bir gençlik aşısı yaptırdı. Uygulamanın ardından yüzünde nodüller oluşan ve fenalaşan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

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    'de Seline Ferah Çalışkan (24), 15 gün önce 'da bulduğu bir gençlik aşısı yaptırdı. Uygulamanın ardından yüzünde nodüller oluşan ve fenalaşan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

    İşlemi gençleşmek için değil yüzünü nemlendirmek için yaptırdığını söyleyen Çalışkan, "Hala tedavi görüyorum. Antibiyotik kullanıp, kortizon alıyorum. Doktorlar kontrol etti, boynumda kistler olduğunu söyledi. Bunların geçmesinin aylar sürebileceği hatta hiç geçmeyebileceğini belirtti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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