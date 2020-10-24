2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinness'e girmiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2020'de Danimarka'da bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinness'e girmiştir?

A: Limon

B: Karpuz

C: Hindistan Cevizi

D: Mango

Doğru Cevap: