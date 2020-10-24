İşadamı baba, Coronavirüs hastası kızını yurttan kaçırdı! Olay önceki gece İstanbul Maltepe'de yaşandı. Testi pozitif çıkan Bihter H. (27), yurtta karantinaya alındı. İşadamı baba Ümit H, emekli polis memuru Hakan Z. ve kebapçı Mehmet C. ile kızını yurttan kaçırdı. Baba kız hakkında soruşturma açıldı.
GÖREVİMİZ VİRÜS
İstanbul'da filyasyon ekipleri, Coronavirüs'e karşı savaştı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, "Komşularına aşure dağıtan bir teyze, 18 kişiya bulaştırdı. Temaslılarını saklayanlar var. Size bir şey olmaz ama en yakın arkadaşınız yoğun bakımlık olabilir" uyarısı yaptı.
YENiDEN DOĞDUM
Ankara'da 94 yaşındaki emekli hemşire Fatma B, 2 Ekim'de COVİD- 19'a yakalandı. Şeker ve tansiyon hastalığına rağmen virüsü 20 günde yenmeyi başardı. Dün, taburcu olup evine yollandı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Yeniden doğmuş gibiyim. Hemşirelerimize doktorlarımıza minnetim sonsuz.
PANDEVİ
Coronavirüs'ten kaçanlar kervanına ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence da katıldı. Hollywood yıldızı, geçen yıl 15.45 milyon dolara satışa çıkarttığı New York'taki evine pandemi indirimi yaptı. Evi, tam 10 milyon dolara sattı! İki katlı lüks villasına ise tam 21.9 milyon dolar saydı.