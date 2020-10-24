YENiDEN DOĞDUM

Ankara'da 94 yaşındaki emekli hemşire Fatma B, 2 Ekim'de COVİD- 19'a yakalandı. Şeker ve tansiyon hastalığına rağmen virüsü 20 günde yenmeyi başardı. Dün, taburcu olup evine yollandı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Yeniden doğmuş gibiyim. Hemşirelerimize doktorlarımıza minnetim sonsuz.

PANDEVİ

Coronavirüs'ten kaçanlar kervanına ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence da katıldı. Hollywood yıldızı, geçen yıl 15.45 milyon dolara satışa çıkarttığı New York'taki evine pandemi indirimi yaptı. Evi, tam 10 milyon dolara sattı! İki katlı lüks villasına ise tam 21.9 milyon dolar saydı.