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    • 23.10.2020 13:28
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    Son dakika: 'ta operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre merkezli 5 ilde terör örgütü üyesi ve propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    5 ilde düğmeye basıldı! Hainlere büyük şok
    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'nın propagandasını yapmak, üye olmak ve devlet büyüklerine hakaret suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, çarşamba günü haklarında gözaltı kararı verilen 21 kişiyi yakalamak için Kahramanmaraş, , , Aydın ve 'da çok sayıdaki adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

    Öte yandan gözaltına alınan 15 şüpheli, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var