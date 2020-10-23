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    • 23.10.2020 13:20
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    12 ilde eş zamanlı operasyonu! Gözaltılar var

    merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu bildirildi.

    merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

    FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişilerce arandığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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    Haberler Güncel 12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Gözaltılar var