Boşanma sonrası kadınların ve çocukların mağdur edilmemesi için verilen nafaka konusunda yeniden düzenleme yapılması için geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanlığı ve parti grubunda toplantılar yapıldı. Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Bakanlığın önerisinde, alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü. Toplantıda, "Süre koymak doğru değil, bazı boşanmalarda nafaka vermeye gerek yokken, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Bu konuda takdir hâkimlere bırakılmalı" değerlendirmesi yapıldı.

ALTERNATİF ÖNERİLER

Bakanlığın daha önce yaptığı alternatifli çalışmada, "nafakanın 5 yıl süreli olması", "evliliğin süresiyle sınırlandırılması", "evliliğin yarısı kadar süreyle sınırlandırılması" önerileri yer almıştı.

ORTALAMASI 370 LİRA

Kamuoyunda aylardır tartışılan nafaka konusunda çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Kadın Dayanışma Vakfı'nın "Yoksulluk Nafakası Araştırması Raporu", 11 ilde, 1994-2019 tarihleri arasında açılmış 140 boşanma davası üzerinden hazırlandı. Buna göre hükmedilen nafakanın yüzde 66.4'ü 0-500 TL, yüzde 10'u 500-1000 TL arasında, yüzde 2.1'i 1000-2000 TL arasında, yüzde 2.2'si ise 2000 TL'den yüksek. Nafaka ortalamasının 370 TL olduğu görüldü.