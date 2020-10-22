RUSYA'YI SAHAYA SÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Paşinyan yaptığı açıklamalarda bölgedeki çatışmalarda "Rusya ile beraber" olduklarını göstermek ve onları bölgeye çekmek için mesajlar veriyor.

Rusya'nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) bölgede olmasını isteyen Ermenistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Rus ordusunun Dağlık Karabağ'a girmeyeceği" mesajını almasına rağmen yine de KGAÖ üzerinden Rus askerlerini bölgeye sokma gayretini sürdürüyor.